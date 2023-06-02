02 Июня 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Беспилотник, упавший под крупнейшим калужским НПЗ, выжег гектар земли

На месте падения беспилотника самолетного типа в Калужской области возник ландшафтный пожар на площади в гектар, сообщает РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб, загорелась сухая трава. Возгорание было потушено пожарной охраной.

Напомним, 1 июня власти региона сообщили о падении "неопознанного объекта" в поле около поселка Товарково. При падении объект взорвался и образовал воронку.

По уточненным данным, обломки БПЛА упали в пяти километрах от предприятия "Первый завод" - крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Калужской области.

Теги: беспилотник, нпз, калужская область


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