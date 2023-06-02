Уктусский молочный завод хочет отсудить у бывшего владельца 91 миллион рублей

Нынешний владелец Уктусского молочного завода подал иск на бывшего хозяина Олега Бергера с требованием взыскать убытки в размере 90,988 млн рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда.

Согласно определению суда, на расчетный счет Бергера наложен арест, в то время как бизнесмену запрещено регистрировать какую-либо недвижимость. Истец утверждает, что ранее ответчик уже пытался скрыть информацию об имуществе завода.

Следующее заседание по делу состоится 5 июня.

Напомним, Уктусский молочный завод находится в Сысертском районе. Помимо молока, предприятие также производит йогурты, кефир, сметану и другую молочную продукцию.