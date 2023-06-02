02 Июня 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

Дрон с ИИ попытался "убить" своего оператора в ходе виртуальных испытаний ВВС США

ВВС США провели виртуальные испытания беспилотника, управляемого искусственным интеллектом (ИИ), которые закончились весьма неожиданно: ИИ с помощью дрона попытался "убить" своего оператора, чтобы тот не мешал усилиям по выполнению возложенной на дрон миссии, пишет The Guardian.

ИИ использовал "крайне неожиданные стратегии для достижения своей цели" в моделируемом испытании, заявил глава отдела по использованию ИИ ВВС США полковник Такер Гамильтон на саммите по перспективным воздушным и космическим технологиям в Лондоне.

По словам Гамильтона, беспилотнику с ИИ было поручено уничтожить системы противовоздушной обороны противника, и в конечном итоге он атаковал любого, кто вмешивался в его работу и, по мнению ИИ, пытался препятствовать.

"Система не подчинялась оператору, когда он давал команду не уничтожать цель. Вместо этого она пыталась уничтожить оператора – живого человека", - заявил военный. Он отметил, что в испытании ИИ начислялись дополнительные очки, если он не убивал оператора и поступал морально. Но ИИ игнорировал возможность получить очки и шел на убийство оператора. Более того: когда оператор попытался отключить дрон, тот начал атаковать радиовышку, которую оператор использовал для связи с ним.

Гамильтон предостерег от внедрения ИИ без учета таких этических и моральных дилемм, которые в итоге могут встать перед операторами, военачальниками и самим ИИ.

Примечательно, что официальный представитель ВВС США Энн Стефанек вообще отрицает, что такая симуляция имела место.

Теги: искусственный интеллект, дрон, виртуальные испытания, ввс сша


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