02 Июня 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Экс-депутат Перми Надежда Агишева пыталась признать обыски незаконными

Ленинский районный суд Перми признал законным обыск в восьмикомнатной квартире площадью 528,3 кв. м, в историческом центре Перми, принадлежащей бывшему депутату пермской гордумы от партии "Яблоко" Надежде Агишевой, сообщает "РБК-Пермь".

Обыски прошли 11 мая 2023 года в рамках расследования уголовного дела по признакам покушения на контрабанду культурных ценностей, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Фигурантами обозначены активисты пермского отделения общественной организации "Мемориал"* (признана иностранным агентом, ликвидирована по судебному решению) Александр Чернышов и Роберт Латыпов, "иные неустановленные лица".

Надежда Агишева в 2016 — 2021 годы была депутатом Пермской городской Думы по списку "Яблока", не будучи членом данной партии. Как самовыдвиженец в сентябре 2021 года проиграла выборы по округу №11 и осталась без мандата. Через два месяца, в ноябре 2021-го, губернатор Дмитрий Махонин назначил её членом общественной палаты Пермского края.

В уголовном деле о покушении на контрабанду культурных ценностей Агишева числится свидетелем.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. В настоящий момент общество ликвидировано.

Теги: Роберт Латыпов, Александр Чернышов, заочный арест, контрабанда


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