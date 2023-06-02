02 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске сотрудников строительной компании осудят за гибель крановщика

В Челябинске будут судить управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин компании "ГрандКран", обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые не организовали достаточный контроль за исполнением работниками требований безопасности при производстве строительно-монтажных работ и соблюдением трудовой дисциплины. В результате 3 марта прошлого года опрокинулся башенный кран, который управлял крановщик, не прошедший при трудоустройстве медицинскую комиссию и не ознакомленный с правилами ведения работ по устройству рельсового пути башенного крана.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а кран получил множественные повреждения и пришел в неработоспособное состояние. Собственнику крана причинен ущерб в размере более 3,5 млн рублей.

Теги: крановщик, суд,


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