В Челябинске сотрудников строительной компании осудят за гибель крановщика

В Челябинске будут судить управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин компании "ГрандКран", обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые не организовали достаточный контроль за исполнением работниками требований безопасности при производстве строительно-монтажных работ и соблюдением трудовой дисциплины. В результате 3 марта прошлого года опрокинулся башенный кран, который управлял крановщик, не прошедший при трудоустройстве медицинскую комиссию и не ознакомленный с правилами ведения работ по устройству рельсового пути башенного крана.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а кран получил множественные повреждения и пришел в неработоспособное состояние. Собственнику крана причинен ущерб в размере более 3,5 млн рублей.