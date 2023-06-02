Суд отказался снять с Варламова* статус иностранного агента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с блогера Ильи Варламова* статус иноагента.

Суд отказал в удовлетворении иска Варламова* к Минюсту, сообщает РИА Новости.

Сегодня этот же суд должен рассмотреть аналогичные заявления от юмориста Семена Слепакова* и шоумена Максима Галкина*.

Варламова* внесли в реестр в марте за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников. В мае стало известно, что блогер оспорил решение Минюста.

*внесен(а) в реестр иноагентов Минюста РФ