02 Июня 2023
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Общество В России
Фото: t.me/varlamov (признан иноагентом)

Суд отказался снять с Варламова* статус иностранного агента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с блогера Ильи Варламова* статус иноагента.

Суд отказал в удовлетворении иска Варламова* к Минюсту, сообщает РИА Новости.

Сегодня этот же суд должен рассмотреть аналогичные заявления от юмориста Семена Слепакова* и шоумена Максима Галкина*.

Варламова* внесли в реестр в марте за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников. В мае стало известно, что блогер оспорил решение Минюста.

*внесен(а) в реестр иноагентов Минюста РФ

Теги: илья варламов, иноагент, иностранный агент, иск


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