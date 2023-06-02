02 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге открылся социально-коммуникативный центр для особых детей

В Екатеринбурге появился социально-коммуникативный центр для детей "Эврика". Он расположен в Краснолесье.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", там смогут заниматься дети дошкольного и школьного возраста, в том числе, с особенностями развития. Создатели центра – мамы особых детей, которые формировали оптимальную программу развития для своих, а сейчас готовы делиться личным опытом и наработками с другими родителями. В центре проводят занятия высококвалифицированные психолог и логопед, дети занимаются ЛФК, арт-терапией, сенсорной интеграцией, проходят курсы подготовке к школе, учатся выполнять домашние задания, могут посещать центр в качестве продленки после школы.

Центр осознанно открыли в жилом районе, чтобы дети из Краснолесья и Академического могли регулярно посещать занятия. По словам психолога центра "Эврика", если для обычных детей пропуски занятий не так критичны, то для ребят с особенностями развития длительные перерывы в занятиях оборачиваются откатом и утратой приобретенных навыков. Возможность посещать развивающие занятия и компетентных специалистов в шаговой доступности от дома будет серьезным подспорьем для родителей особенных детей.

"Мы мечтали открыть свой центр в Краснолесье, но в новом светлом помещении, которое смогли бы подготовить целиком под наши нужды. В результате выбрали просторное помещение в новом жилом доме на Краснолесья 54/2 и начали своими силами потихоньку делать ремонт. О нашей инициативе узнал застройщик и оказал существенную помощь с отделкой. Мы благодарны специалистам строительной компании за отзывчивость! И нам, и нашим ученикам очень нравится локация, особенно то, что вокруг много зелени, в шаговой доступности лесопарк", - рассказала исполнительный директор центра "Эврика" Анна Фадеева.

На первом занятии воспитанники рисовали дом, в котором расположен центр. Один из рисунков подарили строителям, а второй – соседскому центру, расположенному в этом же доме, благодаря которому инициативные мамы смогли воплотить в жизнь свою благую идею.

Теги: центр, дети, Екатеринбург


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