К главе Каменского городского округа пришли с обысками

Силовики нагрянули к главе Каменского городского округа Сергею Белоусову с обысками. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на информированный источник. Чиновника подозревают во взяточничестве в размере нескольких миллионов рублей.

В УМВД ситуацию пока не комментируют. Однако в информация появилась в Telegram-канале "Не для протокола", который связывают с администрацией главы Свердловской области.

"Силовики проводят следственные действия дома и на работе у главы Каменского городского округа Сергея Белоусова. После них мэр будет задержан по делу о взятке. Чиновник собирался писать заявление об увольнении по собственному желанию, но не успел", - говорится в сообщении.