02 Июня 2023
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Политика Москва
Фото: mos.ru

В Мосгордуму внесен проект постановления о выборах мэра

В Мосгордуму внесен проект постановления о назначении выборов мэра Москвы, документ уже появился в электронной базе городского парламента. Назначить выборы главы региона предлагается на 10 сентября 2023 года (единый день голосования в РФ – прим. ред.).

Ранее оппозиционные депутаты Мосгордумы рассказали о скандале, произошедшем при обсуждении законопроекта о расширении электронного голосования. В работе электронного табло произошел сбой, в результате из списка записавшихся исключили депутатов Енгалычеву и Ступина, а вместо них добавились "единороссы".

"Пришлось выходить к трибуне самостоятельно и выступать без микрофона под угрозы миллиардера Шапошникова А.В. и изобличать пагубность законопроекта. Тут же вышла депутат Стебенкова и попыталась помешать мне выступать. В итоге Шапошников впервые в истории мосгордумы объявил перерыв в связи с беспорядками", - рассказал депутат Евгений Ступин.

Теги: мосгордума, выборы мэра, постановление


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