02 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с чемоданом смартфонов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово остановили мужчину с целым чемоданом смартфонов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, 17 сотовых телефонов выявили у пассажира рейса "Екатеринбург – Душанбе". 37-летний житель Таджикистана для прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. В ходе досмотра его багажа инспекторы обнаружили партию гаджетов Realme, Redme, OPPO, TECNO Spark Go 2023. По словам нарушителя, его якобы попросили привезти смартфоны в Душанбе.

"Количество телефонов, разные модели и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей, и, соответственно, подлежит обязательному декларированию", - заявил и.о. руководителя Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

В итоге телефоны были изъяты и помещены на склад временного хранения. Чтобы их вернуть, мужчине придется заплатить штраф.

Теги: смартфоны, аэропорт, Екатеринбург


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