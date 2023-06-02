Жителю ДНР не выплачивают компенсацию за погибшего на СВО сына из-за опустевшей казны

После гибели сына на СВО, житель ДНР должен был получить соответствующую выплату, однако в компенсации ему отказали, поскольку в местной казне якобы нет денег. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы по Свердловской области Максим Иванов.

По словам парламентария, мужчина обратился за компенсацией в Минтруда и соцполитики ДНР. Размер выплаты, согласно указу главы республики, составляет 5 млн рублей. Однако в ведомстве ему сообщили, деньги за погибшего сына перечислят только после поступления их в ДНР.

"Вопросов много. Например, не связана ли проблема с тем, что Указ о выплате вышел до момента вхождения ДНР в состав России, а мужчина обратился в министерство после? В любом случае, если государство берет на себя социальные обязательства, то они должны быть выполнены. Тем более, когда это касается участников СВО, а также их родных", - написал Иванов.

Депутат обратился к генеральному прокурору России, чтобы разобраться в ситуации. Аналогичное обращение было подано и в адрес руководителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Андрея Турчака.