02 Июня 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В России в результате мобилизации появилось более 280 воинских частей и подразделений

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский сообщил о том, что в результате мобилизации в российской армии сформировано более 280 воинских частей и подразделений.
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В статье для журнала "Военные комиссариаты России" Бурдинский написал, что выделил бы две проблемы мобилизации: неготовность части общества к выполнению воинской обязанности и обеспечение вооружением, военной и специальной техникой и размещение личного состава, пишет "Интерфакс". По его словам, "многие добровольцы, не дожидаясь вызова, являлись в военные комиссариаты, и это происходило, невзирая на беспрецедентное информационное давление, особенно со стороны сетевого блогерского сообщества". По оценке Бурдинского, "в целом, мобилизация людских ресурсов в военных округах была проведена в соответствии с разработанными планами и в установленные сроки".

Частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи.

В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке". 17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы. В конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации, и уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач.

А 18 мая 2023 г. замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с 1 января 2023 г. в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тыс. человек.

Теги: Евгений Бурдинский, военкомат, мобилизация


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