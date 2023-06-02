02 Июня 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский: Очень жаль, но НАТО становится все дальше

Перспективы Украины вступить в НАТО становятся все более отдаленными. Об этом заявил Владимир Зеленский в Кишиневе.

"Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь... Саммит НАТО этим летом требует принятия Украины в качестве члена", — призвал он.

Практически все западные политики с той или иной степенью откровенности говорят о том, что вступление в НАТО Украине в обозримом будущем "не светит". Так, канцлер Германии Олаф Шольц недавно сказал, что Украина не соответствует критериям НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается, пока идет военный конфликт. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тоже заявил, что в НАТО по этому вопросу существует закрытый консенсус.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский очень хочет продемонстрировать к июльскому саммиту НАТО успехи наступления своих боевиков с захватом российских территорий. Западные кураторы тоже подталкивают его к этому, но для того, чтобы украинский режим получил более выгодную сделочную позицию.

Показательно, что президент Румынии Клаус Йоханнис вчера призвал Молдавию и Украину не строить иллюзий о скором вступлении в ЕС.

Украинская телеведущая Диана Панченко, вынужденная покинуть Украину, призывает соотечественников не тратить нервы по этому поводу: Украине никогда не будет в ЕС и НАТО.

"Следующим придет понимание, что никто не планирует восстанавливать Украину. Тем более экономику. Никому не нужен конкурент", - написала она.

Теги: украина, НАТО, зеленский


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