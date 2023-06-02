В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

В Екатеринбурге со следующей недели стартует второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом предупреждает городская администрация.

Специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" проведут опрессовки:

с 23.00 5 июня до 06.00 6 июня;

с 23.00 6 июня до 06.00 7 июня;

с 23.00 7 июня до 6.00 8 июня.

На этот период владельцы зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей должны отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними. Специалисты также предупреждают владельцев складских помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие затопление, а также организовать дежурства на период опрессовок.

В случае обнаружения утечек горячей воды во время проведения опрессовок необходимо звонить по телефонам: + 7 (343) 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.