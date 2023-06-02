В Нижневартовске будут судить инструктора по плаванию из-за нахлебавшегося воды подростка

В Нижневартовске будут судить тренера по плаванию спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

14 ноября прошлого года 14-летний подросток во время занятия плаванием потерял сознание и погрузился в воду, где находился не менее двух минут, оставаясь незамеченным тренером. У юноши возникло угрожающее жизни состояние, потребовавшее проведения реанимационных мероприятий. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

В момент происшествия тренер находилась за столом инструктора, но отвлеклась от наблюдения за подростками. По версии следствия, обвиняемая ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности. Материалы уголовного дела переданы в суд.