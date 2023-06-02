02 Июня 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин обсудил с министром транспорта РФ ход реконструкции Волго-Каспийского морского судоходного канала

Накануне в  Москве губернатор Астраханской области  Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Глава региона доложил руководителю Федерального Минтранса о ходе работ на ВКМСК.

Сейчас на Волго-Каспийском морском судоходном канале продолжаются интенсивные дноуглубительные работы. Увеличение пропускной способности канала – ключевое условие эффективной работы транскаспийского маршрута международного-транспортного коридора «Север-Юг». Формирование канала было начато еще в конце 19 века, в течение 20 века его протяженность была увеличена с 33 до нынешних 188 км, но канал обмельчал, что затрудняет судоходство.

земснаряд, углубление дна волги(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Сегодня на канал выведено 13 единиц дноуглубительной техники и 23 судна служебно-вспомогательного флота, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Астраханской области. В ближайшее время группировка флота будет усилена еще четырьмя земснарядами. Объем дноуглубительных работ составил более 1,5 млн кубометров. Это в разы превышает объемы аналогичного периода прошлого года.

игорь бабушкин, виталий савельев(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Реализуемые Росморречфлотом мероприятия позволяют рассчитывать, что поручение президента России по обеспечению проходной осадки 4,5 м будет обеспечено до конца 2023 года в полном объеме.

Теги: игорь бабушкин, виталий савельев, дноуглубительные работы, волго-каспийский морской судоходный канал


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