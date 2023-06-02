Нынешние власти Венгрии никогда не будут воевать с Россией - Орбан

Действующие власти Венгрии никогда не будут воевать с Россией и не позволят втянуть себя в конфликт на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Правительство Венгрии считает, что необходимо не допустить контрнаступления украинской армии, потому что оно приведет лишь к новым жертвам конфликта, в первую очередь со стороны Украины, добавил политик.

При этом Венгрия является членом НАТО, а 5 статья устава альянса предусматривает вступление всех членов в конфликт при нападении на одного из участников союза.

Текущая политическая коалиция находится в Венгрии у власти с 2010 года, последние выборы в стране прошли в 2022 году.