Огонь повредил пять автомобилей в Екатеринбурге

Минувшей ночью в Екатеринбурге от огня пострадали несколько автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел по адресу Водительский проезд. На площади в 25 квадратных метров сгорели три автомобиля (их марки сейчас устанавливаются). Также огнем были повреждены кузова еще двух машин – Ford Focus и BMW i116.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Открытое горение удалось ликвидировать в четвертом часу утра.

Точная причина возгорания выясняется.