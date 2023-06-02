Огонь повредил пять автомобилей в Екатеринбурге
Минувшей ночью в Екатеринбурге от огня пострадали несколько автомобилей.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел по адресу Водительский проезд. На площади в 25 квадратных метров сгорели три автомобиля (их марки сейчас устанавливаются). Также огнем были повреждены кузова еще двух машин – Ford Focus и BMW i116.
В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Открытое горение удалось ликвидировать в четвертом часу утра.
Точная причина возгорания выясняется.