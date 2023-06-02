02 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Огонь повредил пять автомобилей в Екатеринбурге

Минувшей ночью в Екатеринбурге от огня пострадали несколько автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел по адресу Водительский проезд. На площади в 25 квадратных метров сгорели три автомобиля (их марки сейчас устанавливаются). Также огнем были повреждены кузова еще двух машин – Ford Focus и BMW i116.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Открытое горение удалось ликвидировать в четвертом часу утра.

Точная причина возгорания выясняется.

пожар в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: пожар, машины, Екатеринбург


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