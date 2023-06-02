02 Июня 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Поручение губернатора исполняется - в детской больнице № 3 в Новосибирске проведен капремонт

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов оценил выполненные ремонтные работы в Детской городской клинической больнице №3 в Заельцовском районе Новосибирска в День защиты детей. Расширение возможностей детской больницы № 3 проходит в рамках исполнения поручения губернатора региона Андрея Травникова.

Ремонт проведен по утвержденной правительством региона госпрограмме за счет областного бюджета. Изменения видны уже на входе: увеличилась пропускная способность приемного покоя – стало больше боксов, в том числе мельцеровских, с отдельным входом с улицы и собственной системой вентиляции – для первичного обследования и оформления детей с подозрением на карантинные инфекции. Теперь одновременно медики могут принимать не 8, а 11 пациентов. Помимо перепланировки в приемном отделении заменили все коммуникации – от электропроводки до пожарной сигнализации.

На третьем этаже, где раньше размешались административные службы, организовали абсолютно новое отделение с дополнительными пятьюдесятью койками. В каждом полубоксе – свой санузел с душевой кабиной, кислородная точка, кнопка вызова медперсонала.

больница, хальзов(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Константин Хальзов уточнил, что часть администрации переехала в новое структурное подразделение медучреждения – открытую в прошлом году поликлинику в Стрижах. «Благодаря этому организационному решению мы улучшим качество и доступность медицинской помощи по инфекционному профилю детям не только областного центра, но и ближайших районов», – отметил министр.

Приемный покой уже работает, новое инфекционное отделение начнет принимать пациентов в ближайшее время. Следующий этап, рассказала главный врач больницы Татьяна Комиссарова, – реконструкция отделения реанимации и интенсивной терапии. Идет подготовка медико-технического задания и проектно-сметной документации. В День защиты детей все маленькие пациенты больницы получили подарки – книжки, игрушки, канцелярские наборы.

детская больница(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в детскую больницу № 3 госпитализируют детей с различными инфекциями: кишечными, вирусными гепатитами, ОРВИ, ветряной оспой, клещевым энцефалитом, вирусными и бактериальными менингитами, мононуклеозом, коклюшем, ковидом, бронхитами, пневмониями.

медсестра, анализы, медицина, здравоохранение(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В стационаре 367 коек – 5 отделений, отделение реанимации, приемное отделение, лабораторная служба, отделение лучевой диагностики. За год медицинскую помощь получают более 16 тысяч детей, за сутки через приемное отделение проходит от 50 до 100 пациентов.

Теги: капремонт больницы, приемное отделение, стационар, лабораторная служба


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