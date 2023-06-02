В РПЦ объявили график доступа к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Московская патриархия официально анонсировала перенос в храм Христа Спасителя иконы "Троица" Андрея Рублева. Произведение искусства будет находиться в соборе с 4 по 18 июня.

В пресс-службе РПЦ еще раз напомнили, что Владимир Путин принял решение о переносе 600-летней иконы (которая, по мнению ряда экспертов, может быть утрачена в результате перемещения) с учетом "многочисленных просьб православных верующих и обращения Патриарха".

"Члены Священного Синода выразили Президенту России благодарность за принятое решение, которое было поддержано также Министерством культуры Российской Федерации", - говорится в релизе РПЦ.

4 июня, в день Пятидесятницы, богослужение в храме Христа Спасителя совершит Патриарх Кирилил. Далее после окончания праздничной литургии вплоть до 18 июня святыня будет доступна для поклонения верующих.

"Во время пребывания в Храме Христа Спасителя древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника", - отметили в РПЦ.

Верующие будут допущены к святыне каждый день с 10 до 19 часов (в воскресенье – после литургии). Для обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы до 60 минут.