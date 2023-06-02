Сбер внедрит оплату по биометрии

02 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Сбер внедрит оплату по биометрии

Сбер начинает массовое внедрение оплаты по биометрии по всей стране. Терминалы банка в розничных магазинах заменят на новые со специальными камерами: заплатить за покупки можно будет, улыбнувшись. Сейчас парк терминалов банка составляет 2 млн штук.

По словам управляющего директора дивизиона "Эквайринг" кредитной организации Сергея Шубочкина, на кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс: улыбается – оплата прошла. Сейчас идет процесс технологической отладки, а также диалог с сетями, поэтому сложно сказать, где этот способ появится в первую очередь, пишут "Известия". У Сбера есть почти 2 млн POS-терминалов по всей России, этот парк активно формировали с 2015 г., и сейчас он требует обновления.

В других кредитных организациях мнения разделились. Так, например, в Абсолют Банке отметили, что СБП и карты "Мир" развиваются, в то же время Единая биометрическая система (ЕБС) наполняется медленно. Поэтому в ближайшее время рост платежей по ЕБС будет минимальным, сочли там. Россельхозбанк, напротив, уже в этом году планирует запустить ряд инициатив, используя биометрию, например, подтверждение переводов.

Отметим, в середине апреля глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что организация остается зависимой от иностранных технологий, в первую очередь – от иностранного "железа".

"Самая критичная позиция – видеокарты. Мы 6-7 лет вкладывались в уход от этой зависимости (от иностранных технологий – прим. ред.), мы практически ушли от нее в части софта. Есть продукты, которые потребуют еще 2-3 года на локализацию", - рассказал председатель правления Сбера в Совете Федерации.

По его словам, в области "железа" "весь мир зависит от одной страны".

"Китайцы сейчас делают многое, чтобы тоже от этой зависимости избавиться", - сказал Греф.

Теги: Сбербанк, Герман Греф, оплата, касса, биометрия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети