Сбер внедрит оплату по биометрии

Сбер начинает массовое внедрение оплаты по биометрии по всей стране. Терминалы банка в розничных магазинах заменят на новые со специальными камерами: заплатить за покупки можно будет, улыбнувшись. Сейчас парк терминалов банка составляет 2 млн штук.

По словам управляющего директора дивизиона "Эквайринг" кредитной организации Сергея Шубочкина, на кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс: улыбается – оплата прошла. Сейчас идет процесс технологической отладки, а также диалог с сетями, поэтому сложно сказать, где этот способ появится в первую очередь, пишут "Известия". У Сбера есть почти 2 млн POS-терминалов по всей России, этот парк активно формировали с 2015 г., и сейчас он требует обновления.

В других кредитных организациях мнения разделились. Так, например, в Абсолют Банке отметили, что СБП и карты "Мир" развиваются, в то же время Единая биометрическая система (ЕБС) наполняется медленно. Поэтому в ближайшее время рост платежей по ЕБС будет минимальным, сочли там. Россельхозбанк, напротив, уже в этом году планирует запустить ряд инициатив, используя биометрию, например, подтверждение переводов.

Отметим, в середине апреля глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что организация остается зависимой от иностранных технологий, в первую очередь – от иностранного "железа".

"Самая критичная позиция – видеокарты. Мы 6-7 лет вкладывались в уход от этой зависимости (от иностранных технологий – прим. ред.), мы практически ушли от нее в части софта. Есть продукты, которые потребуют еще 2-3 года на локализацию", - рассказал председатель правления Сбера в Совете Федерации.

По его словам, в области "железа" "весь мир зависит от одной страны".

"Китайцы сейчас делают многое, чтобы тоже от этой зависимости избавиться", - сказал Греф.