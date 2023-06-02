В ДНР и ЛНР были мобилизованы 80 тыс. человек - Генштаб

Из ДНР и ЛНР были призваны по мобилизации 79 800 человек. Об этом говорится в статье заместителя начальника Генерального штаба генерал-полковника Евгения Бурдинского в последнем номере журнала "Военные комиссариаты России".

Статья представляет собой стенограмму выступления на сборе руководящего состава организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, штаба Северного флота и военными комиссарами субъектов РФ 27 марта с.г.

Работа по включению в состав Вооруженных сил РФ военных комиссариатов ДНР и ЛНР была проведена за три недели - с 10 ноября по 2 декабря 2022 года.

Бурдинский отметил, что в 2022 году впервые после 1945 года была проведена мобилизация такого масштаба. Во время подготовки контингента советских войск для ввода в Афганистан в декабре 1979 года из запаса были призваны более 55 тыс. граждан. При ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в течение 4,5 лет на ротационной основе призывались более 310 тыс. человек. В прошлом году в кратчайшие сроки были призваны "свыше 300 000 граждан".

Одной из проблем была "неготовность части общества к выполнению воинской обязанности", подогреваемая "беспрецедентным информационным давлением, особенно со стороны сетевого блогерского сообщества". При этом многие добровольцы, не дожидаясь вызова, являлись в военкоматы.

В 2023 году перед Вооруженными силами РФ стоят важные задачи.

"Необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов", — заявил Бурдинский.

В рамках формирования мобилизационного людского резерва нужно увеличить темпы отбора кандидатов в резерв из числа увольняемых военнослужащих, завершивших прохождение военной службы. Особое внимание будет обращаться на граждан, принявших участие в СВО. Основные усилия должны быть сосредоточены на комплектовании новых формирований и поддержании укомплектованности контрактниками группировки войск на уровне 95-97%. Эти задачи должны быть выполнены безоговорочно, подчеркнул замначальника Генштаба.