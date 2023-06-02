В Астраханском отделении фонда «Защитники Отечества» День защиты детей стал настоящим детским праздником

Первым мероприятием, проведённым на площадке регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в Астраханской области, стал праздник для детей погибших бойцов СВО. Ребята из всех районов Астраханской области получили подарки и посетили развлекательную программу.

Праздник открыл вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Олег Князев. «Устроить праздник деткам в этот светлый день - наша обязанность, это дань памяти защитникам Отечества», – подчеркнул Олег Князев.

Дети героев также посмотрели шоу робота Бамблби, концерт, подготовленный детскими творческими коллективами, и приняли участие в спортивных конкурсах. По завершению праздника они получили сладкие угощения.

В региональном отделении фонда, которое накануне открыл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, есть детская игровая зона.

За ней закреплён специалист. Он будет присматривать за детьми ветеранов боевых действий СВО и погибших героев, пока взрослые получают необходимые услуги.

«В первый день работы отделения фонда к нам обратились 23 человека. Часть вопросов мы решили сразу же. Оперативно отрабатывать их получилось благодаря совместной работе со структурами правительства Астраханской области. Мы - единое целое», - сообщил руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отчества» Игорь Болотников.