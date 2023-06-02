02 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханском отделении фонда «Защитники Отечества» День защиты детей стал настоящим детским праздником

Первым мероприятием, проведённым на площадке регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в Астраханской области, стал праздник для детей погибших бойцов СВО. Ребята из всех районов Астраханской области получили подарки и посетили развлекательную программу.

Праздник открыл вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Олег Князев. «Устроить праздник деткам в этот светлый день - наша обязанность, это дань памяти защитникам Отечества», – подчеркнул Олег Князев.

князев(2023)|Фото: astrobl.ru

Дети героев также посмотрели шоу робота Бамблби, концерт, подготовленный детскими творческими коллективами, и приняли участие в спортивных конкурсах. По завершению праздника они получили сладкие угощения.

детский праздник, защитники отечества(2023)|Фото: astrobl.ru

В региональном отделении фонда, которое накануне  открыл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, есть детская игровая зона.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

За ней закреплён специалист. Он будет присматривать за детьми ветеранов боевых действий СВО и погибших героев, пока взрослые получают необходимые услуги.

детский праздник, защитники отечества(2023)|Фото: astrobl.ru

«В первый день работы отделения фонда к нам обратились 23 человека. Часть вопросов мы решили сразу же. Оперативно отрабатывать их получилось благодаря совместной работе со структурами правительства Астраханской области. Мы - единое целое», - сообщил руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отчества» Игорь Болотников.

сво, детский рисунок, защитники отечества, патриотизм(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: фонд защитники отечества, детский праздник, игорь бабушкин, сво


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