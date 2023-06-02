Владимир Якушев: Родительство — это большое счастье и труд в режиме 24/7

Полномочный представитель президента Владимир Якушев вручил выдающимся жителям Южного Урала государственные награды и почётные звания, присуждённые в соответствии с указом президента России, сообщили в пресс-службе полпредства.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Орденом "Родительская слава" награждена многодетная семья Беловых из Челябинска, которая воспитывает семерых детей. 1 июня семья Беловых участвовала во встрече с президентом России Владимиром Путиным с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"Родительство — это большое счастье и колоссальный труд - в режиме 24/7, без выходных и отпусков. Екатерина Евгеньевна и Мстислав Юрьевич Беловы успешно совмещают воспитание семерых детей с работой и волонтёрской деятельностью", – рассказал о многодетных родителях Владимир Якушев.

В семье Беловых растёт четверо сыновей и три дочки. Старшему сыну 15 лет, младшему пять. Екатерина Евгеньевна работает певчей в православном приходе храма Иерусалимской иконы Божией Матери г. Челябинска, Мстислав Юрьевич - лейтенант полиции, проработал в органах МВД города Челябинска 25 лет. Семья участвует в сборах гуманитарной помощи, поддерживает тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, пропагандируют здоровый образ жизни.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждён Борис Васильевич Васильцов, слесарь по ремонту автомобилей регионального подразделения "Почты России". Его наработки позволили в полтора раза сократить время ремонта почтового автотранспорта на автобазе. Сегодня он передаёт секреты своего мастерства молодым специалисты.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ" присвоено Светлане Валентиновне Медведевой, операционной медицинской сестре Челябинской областной клинической больницы. За три с лишним десятилетия в медицине она в совершенстве овладела всеми практическими навыками операционного дела. Много лет делится знаниями с молодыми коллегами. Обучает медицинский персонал операционного блока квалифицированному, профессиональному выполнению обязанностей.

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ" также присуждено Галине Яковлевне Митроченковой, старшей медицинской сестре гематологического отделения Челябинской областной клинической больницы. Она отдала профессии почти полвека. Сегодня обеспечивает бесперебойную работу Центра трансплантации костного мозга. Принимает активное участие в организации всех этапов лечения.

За заслуги в развитии физкультуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный работник физической культуры РФ" присвоено Габидулле Файзуллиновичу Гиниятуллину, старшему методисту-инструктору муниципального учреждения Аргаяшского муниципального района "Физкультура и спорт". 36 лет он воспитывает в детях и взрослых любовь к спорту и здоровому образу жизни. Занимается развитием спортивной инфраструктуры, организует соревнования и собственным примером показывает, что заниматься спортом – это престижно.