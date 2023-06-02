Суд оставил в СИЗО экс-председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска

Челябинский областной суд оставил под арестом до 5 июля экс-председателя комитета дорожного хозяйства администрации города Рината Кучитарова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, сторона защиты настаивала на изменении Кучитарову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены контракта на выполнение работ по озеленению в рамках благоустройства центральной части Челябинска. после этого он заключил контракт по завышенной цене не менее 32 млн рублей, а также оплатил невыполненные работы на сумму 8 млн рублей.