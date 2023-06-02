02 Июня 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: пресс-служба Минобороны России

Московский и Ленинградский военные округа будут созданы до конца 2023 года

Московский и Ленинградский военные округа будут созданы до конца 2023 года, заявил замначальника Генштаба Евгений Бурдинский.

Также в текущем году планируется создать общевойсковую и воздушную армию, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад. Такие планы Минобороны Бурдинский анонсировал в журнале "Военные комиссариаты России".

О планах по созданию новых военных округов и воинских соединений еще в январе 2023 года говорил министр обороны России Сергей Шойгу, правда тогда он не обозначил конкретных сроков, сообщив, что до 2026 года численность российской армии увеличится до 1,5 млн человек.

Теги: военный округ, минобороны, генштаб


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