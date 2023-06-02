Московский и Ленинградский военные округа будут созданы до конца 2023 года

Московский и Ленинградский военные округа будут созданы до конца 2023 года, заявил замначальника Генштаба Евгений Бурдинский.

Также в текущем году планируется создать общевойсковую и воздушную армию, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад. Такие планы Минобороны Бурдинский анонсировал в журнале "Военные комиссариаты России".

О планах по созданию новых военных округов и воинских соединений еще в январе 2023 года говорил министр обороны России Сергей Шойгу, правда тогда он не обозначил конкретных сроков, сообщив, что до 2026 года численность российской армии увеличится до 1,5 млн человек.