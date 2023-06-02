Работы по ликвидации свалки под Новосибирском в рамках нацпроекта идут с опережением графика

02 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Работы по ликвидации свалки под Новосибирском в рамках нацпроекта идут с опережением графика

В микрорайоне Пашино города Новосибирска ведутся работы в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». В ходе выездного совещания 2 июня министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, а также представители других уполномоченных ведомств проконтролировали проведение работ на объекте и соблюдение графика их исполнения.

свалка, рекультивация(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, ликвидации свалки, которая была полигоном отходов с конца 80-х годов, началась в апреле текущего года после схода снежного покрова. Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы по рекультивации будут выполнены в 2023-2024 гг. 

свалка, рекультивация, трактор(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Проделана большая работа. Заключены все необходимые соглашения между Минприроды России, нами, мэрией города Новосибирска. Объемы финансирования предусмотрены федеральным, областным и местным бюджетами. Площадь свалки составляет около 11 гектаров, объем свалочных масс порядка 1 млн 300 тысяч куб. м.», – отметил министр Евгений Шестернин. 

нацпроект(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В настоящее время подрядчиком ООО «ЭкоСтрой» завершены все подготовительные работы: на въезде установлен паспорт объекта, ворота, необходимые знаки, бытовки и щит с противопожарным инвентарем, проведена планировка территории, обустроено электроснабжение и освещение территории строительного городка, видеонаблюдение, созданы реперные точки геодезической сети. Проведена топографо-геодезическая съемка объекта, внешние границы земельных участков вынесены в натуру. 

свалка, рекультивация, трактор(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Сейчас ведутся работы по устройству ограждения, формированию тела свалки и обустройству внутриплощадных дорог. В плане обязательное изготовление отводных труб, откуда будет выходить газ, чтобы не было возгораний и не загрязнялась окружающая среда. Результатом проекта в конце 2024 года станет зеленая зона – холм, засеянный травой с дорогами для обслуживания дренажных труб в том числе. Ликвидация идет с опережением графика на 25%, будем придерживаться этого темпа, тем более погода идет нам на встречу. 

 

Теги: свалка, нацпроект экология, полигон отходов, отводные трубы, рекультивация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети