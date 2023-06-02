Работы по ликвидации свалки под Новосибирском в рамках нацпроекта идут с опережением графика

В микрорайоне Пашино города Новосибирска ведутся работы в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». В ходе выездного совещания 2 июня министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, а также представители других уполномоченных ведомств проконтролировали проведение работ на объекте и соблюдение графика их исполнения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, ликвидации свалки, которая была полигоном отходов с конца 80-х годов, началась в апреле текущего года после схода снежного покрова. Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы по рекультивации будут выполнены в 2023-2024 гг.

«Проделана большая работа. Заключены все необходимые соглашения между Минприроды России, нами, мэрией города Новосибирска. Объемы финансирования предусмотрены федеральным, областным и местным бюджетами. Площадь свалки составляет около 11 гектаров, объем свалочных масс порядка 1 млн 300 тысяч куб. м.», – отметил министр Евгений Шестернин.

В настоящее время подрядчиком ООО «ЭкоСтрой» завершены все подготовительные работы: на въезде установлен паспорт объекта, ворота, необходимые знаки, бытовки и щит с противопожарным инвентарем, проведена планировка территории, обустроено электроснабжение и освещение территории строительного городка, видеонаблюдение, созданы реперные точки геодезической сети. Проведена топографо-геодезическая съемка объекта, внешние границы земельных участков вынесены в натуру.

Сейчас ведутся работы по устройству ограждения, формированию тела свалки и обустройству внутриплощадных дорог. В плане обязательное изготовление отводных труб, откуда будет выходить газ, чтобы не было возгораний и не загрязнялась окружающая среда. Результатом проекта в конце 2024 года станет зеленая зона – холм, засеянный травой с дорогами для обслуживания дренажных труб в том числе. Ликвидация идет с опережением графика на 25%, будем придерживаться этого темпа, тем более погода идет нам на встречу.