02 Июня 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Минобороны РФ

Военнослужащим - новым гражданам РФ могут дать право на получение жилья

ЛДПР разработала законопроект, который предоставит военнослужащим - новым гражданам России право на получение жилья. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что после возвращения в состав РФ четырех регионов появилось много военнослужащих - граждан России, которые ранее не были гражданами РФ, поэтому они не имеют права на приобретение социальных гарантий в жилищной сфере, ведь их период службы в статусе иностранца не учитывается при подсчете необходимой продолжительности военной службы для получения таких гарантий.

Инициатива стала межфракционной, и ее поддержало Правительство. Так что она имеет все шансы на принятие Госдумой, подытожил Нилов.

Теги: военнослужащие, льготы, жилье


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