Российские власти начали применять подходы китайской экономической модели – Решетников

Российские власти начали внедрять в экономической политике подходы, характерные для китайской модели, заявил в интервью "Ведомостям" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Один из таких принципов – долгосрочное планирование, теперь 2030 год рассматривается как среднесрочная перспектива (впрочем, до него и осталось не так много), а стратегические сроки лежат уже на горизонте 40-50-х годов. При этом Решетников признает, что некоторые вопросы планировать на перспективу 15-20 лет сложно "в условиях сложившейся турбулентности".

Второй инструмент, который Решетников назвал заимствованным у китайцев – компенсация спада потребления за счет бюджета. При этом бюджет пополняется скорее по американской модели – за счет заимствований: "В последние годы мы значительно меньше стали бояться брать в долг и начали гораздо больше использовать дефицит бюджета как инструмент развития экономики".

Министр отметил, что о переходе на китайскую модель экономики пока речи не идет, поскольку у России есть свои институты и принципы: "Но мы внимательно анализируем и принимаем во внимание опыт коллег".