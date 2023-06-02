Жители Солнечного на месяц застрянут в пробках

Ближайшие месяц жителей Солнечного в Екатеринбурге ожидают постоянные пробки. Строители перекрыли движение по улице 2-й Новосибирской от Чемпионов до дома № 68 (на 2-й Новосибирской). До 1 июля там будут прокладывать трамвайные пути.

Добраться в центр города и обратно возможно через улицы Чемпионов и Городская. Как рассказали Накануне.RU читатели, раньше выезд из микрорайона также периодически перекрывали в связи со строительством трамвайной ветки, но сегодняшнее утро стало для всех сюрпризом.

Согласно "Яндекс.Картам" и навигаторам, автомобили в пробке все еще стоят. При этом, по словам автовладельцев, схемы работы светофоров так нигде и не поменяли. В целом, в пробке придется провести около часа.