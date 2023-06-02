02 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Госдума упростила трудоустройство подростков

Госдума приняла закон о трудоустройстве подростков, достигших 14 лет и получивших общее образование.

Для приема их на работу согласие от органов опеки отныне будет не нужно, достаточно письменного согласия одного из родителей. Письменное согласие опеки остается в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Закон освобождает работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр нанятого подростка, если имеются результаты недавнего медосмотра. Эта обязанность является сейчас одним из барьеров при трудоустройстве несовершеннолетних, говорится в пояснительной записке.

Согласно закону, для подростков допускается "легкий труд", не причиняющий вред здоровью и не мешающий освоению образовательной программы. Что считать легким трудом, не разъясняется.

Согласно опросу ВЦИОМ 2021 года, 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул. По данным опроса Superjob 2023 года, около трети родителей в России не против подработки подростков с 14 лет.

Теги: работа, подростки, трудоустройство


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