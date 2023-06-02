В Сургуте восьмиклассник избил учительницу

В Сургуте восьмиклассник избил учебником своего педагога за просьбу написать три слова — "число, классная работа".

По данным telegram-канал "Ural Mash", инцидент произошел в спецшколе №2. Он набросился на 52-летнюю учительницу и трижды с размаху ударил ее по голове. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга, месяц она провела на больничном.

Сообщается, что ранее 14-летний мальчик неоднократно срывал уроки, ругался матом на учителей. За время больничного учительницы подросток якобы успел разбить три школьных телевизора и разгромить целый класс.

В настоящий момент школьника отстранили от учебы. Возбуждено уголовное дело за побои.