СКР предъявил украинскому пограничнику обвинение в убийстве гражданских

Следственный комитет России предъявил обвинение военнослужащему Государственной пограничной службы Украины Сергею Ростовскому. Ему вменяют жестокое обращение с гражданским населением.

По данным следствия, 26 марта 2022 г. Ростовский, находясь в Мариуполе, увидел двух гражданских людей – мужчину и женщину, ехавших на мотороллере. По его требованию они остановились, а когда началась стрельба на близлежащей улице, испугавшись, попытались укрыться в безопасном месте. После этого Ростовский открыл огонь на поражение, пострадавшие получили смертельные раны, сообщает СКР.

Доказательствами вины Ростовского являются показания других украинских военнослужащих, которые присутствовали на месте происшествия в момент убийства, а также показания местных жителей, являвшихся очевидцами. Кроме того, Ростовский признал вину и при проверке показаний на месте сообщил об обстоятельствах совершенного преступления. Расследование продолжается.