02 Июня 2023
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Армия и ВПК Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Их могли не отправлять на передовую. Депутат Госдумы прокомментировал смерть срочников из Екатеринбурга в Белгородской области

Погибшие во время обстрела в Белгородской области срочники из Екатеринбурга, вероятно, отправились в регион не на передовую, а как вспомогательная сила. Трагедию, произошедшую накануне, прокомментировал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Напомним, по данным СМИ, автомобиль со срочниками из Екатеринбурга попал под обстрел 1 июня около 12.00 по мск вблизи поселка Борисовка. Двое из них погибли. Не пережили нападение прапорщик и, по некоторым данным, водитель автобуса, который якобы скончался в больнице от полученных травм. Ранения получили еще шесть человек.

В разговоре с Накануне.RU депутат не смог полностью подтвердить информацию, пообещав выяснить детали произошедшего. Однако прокомментировал нахождение срочников в зоне, соседней с территорией проведения спецоперации.

"Там достаточное количество ребят служит. Это все еще территория Российской Федерации, поэтому здесь ничего не противоречит закону. Кто-то же должен служить на территории РФ, а РФ состоит не только из Дальнего Востока, но и в том числе из Белгорода. Это прискорбно, но я не думаю, что там нужно свести к минимуму нахождение срочников и укомплектоваться контрактниками. Насколько я понимаю, снаряд попал в автобус, и по информации СМИ, люди направлялись в баню. То есть не обязательно, что они прикрывали границу - люди там просто находятся: кто-то поварами, кто-то водителями, кто-то там в обеспечении. Они там не на передовых рубежах, а именно на вспомогательных", - пояснил Иванов.

Напомним, о том, что срочников могут отправлять в соседние от проведения СВО зоны было объявлено еще в ноябре прошлого года. На сегодняшний день в Белгородской области фиксируются случаи обстрелов, в связи с чем в регионе введен средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности.

Теги: Иванов, срочник, Екатеринбург, смерть


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