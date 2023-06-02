Илон Маск хочет переименовать Twitter в X

Илон Маск подтвердил планы по переименованию соцсети Twitter в X. Ранее журналисты выяснили, что в документах компания уже переименована в X Corp.

Между тем, по подсчетам инвестфонда Fidelity (является миноритарным акционером Twitter), компания потеряла в цене две трети от той суммы, за которую ее приобрел Маск. Ранее снижение стоимости Twitter признавал и сам Маск: в этом году сотрудникам предложили долевые гранты, размер которых соответствует оценке стоимости компании примерно в $20 млрд (покупал Маск ее за $44 млрд).

Кстати, буква X присутствует в имени младшего сына Маска – ребенка при рождении назвали X Æ A-12.