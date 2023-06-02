Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины двух сел

В селе Новая Погощь Суземского района Брянской области после обстрела со стороны ВСУ загорелся жилой двухквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате атаки пострадавших нет, уточнил он.

До этого Богомаз сообщил, что со стороны Украины обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Никто не пострадал, но в результате обстрела также загорелся жилой дом.

31 мая сообщалось, что около 10 беспилотников попытались атаковать за сутки Брянскую область. Часть беспилотников была сбита, часть перехватили средства РЭБ. Несколько дронов упали вблизи села Куршановичи Климовского района.