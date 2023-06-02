02 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Синоптики не планируют продлевать предупреждение по смогу в Свердловской области

В Свердловской области не собираются продлевать предупреждение по смогу. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, сначала свердловчан предупреждали о возможности образования смога на территории региона до 17 мая. Причиной стала обстановка с лесными пожарами и атмосферные условия. Позже это предупреждение было продлено до вечера 23 мая, затем – до 29 мая, и, наконец, до вечера 3 июня.

Как рассказала сегодня Галина Шепоренко, скорее всего, продлевать его больше не будут.

"Мы ожидаем смену погоды. Атмосферные фронты должны давать осадки, что будет немного очищать атмосферу. 4-5 июня могут быть усиления ветра, дожди и понижение температуры. Ситуация должна кардинально измениться, поэтому предупреждение мы не будем продлевать", - сообщила Шепоренко, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Также сегодня стало известно, что в Екатеринбурге могут объявить режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Теги: смог, синоптики, предупреждение, Гидрометцентр


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