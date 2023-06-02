В Челябинске водитель мотоцикла сбил ребенка и скрылся

В Златоусте Челябинской области 17-летний водитель мотоцикла сбил ребенка и скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло вечером 1 июня на улице Чернышевского. Водитель питбайка "Kayo", по предварительным данным, сбил 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, после этого скрылся с места ДТП.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. В течение часа сотрудники Госавтоинспекции установили водителя.