02 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК

Два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, сообщил врио губернатора Василий Анохин.

По его словам, БПЛА дальнего радиуса действия атаковали объекты в деревнях Пересна и Дивасы около трех часов ночи.

Критических повреждений и пожаров нет. Никто не пострадал, уточнил Анохин в телеграм-канале.

По данным "Базы", минувшей ночью беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в деревне Пересна. В результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения.

Спустя 30 минут еще один дрон атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы, пишет телеграм-канал. По его данным, в результате взрыва было повреждено административное здание.

Теги: смоленская область, беспилотники, объекты тэк


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