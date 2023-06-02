В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК

Два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, сообщил врио губернатора Василий Анохин.

По его словам, БПЛА дальнего радиуса действия атаковали объекты в деревнях Пересна и Дивасы около трех часов ночи.

Критических повреждений и пожаров нет. Никто не пострадал, уточнил Анохин в телеграм-канале.

По данным "Базы", минувшей ночью беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в деревне Пересна. В результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения.

Спустя 30 минут еще один дрон атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы, пишет телеграм-канал. По его данным, в результате взрыва было повреждено административное здание.