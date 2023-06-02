В ПВР в Белгородской области находятся более 2,5 тысячи эвакуированных – губернатор

Более 2,5 тыс. человек сейчас находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области.

"Уже ночью, люди уже практически все спали, проехал посмотрел, как устроились. Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Планируется, что сегодня 200 человек уедут в Яковлевский округ, где относительно спокойно и обстрелов нет.

Гладков отметил, что жители Шебекино и приграничных сел задают много вопросов, "начиная с того, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что с нашим имуществом, кто его охраняет, что с работой, что с моей ипотекой".