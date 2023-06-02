В Екатеринбурге могут объявить режим ЧС из-за нехватки воды: прогнозы синоптиков

02 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге могут объявить режим ЧС из-за нехватки воды: прогнозы синоптиков

В Екатеринбурге могут объявить режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Синоптики дают неутешительные прогнозы.

Ранее сообщалось, что власти уральской столицы готовятся объявить режим ЧС. Это нужно для того, чтобы выделить деньги на перекачку воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. Своей воды в Свердловской области стало не хватать.

Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, решение по этому вопросу должна принять администрация Екатеринбурга.

"Это связано с засушливостью и нехваткой воды в Екатеринбурге. По нашим прогнозам, осадки ожидаются, но насколько они будут интенсивны и смогут ли пополнить водохранилища в нужном объеме… Думаю, что все-таки нет", - рассказала Шепоренко, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По словам специалиста, сильных дождей в Свердловской области не будет.

"Поэтому дефицит осадков сохранится еще достаточно длительное время – в течение лета", - заключила Галина Шепоренко.

Напомним, что Екатеринбург уже качал воду из Челябинской области в 2018 и 2019 годах. Также это пришлось делать в 2021 году, когда в городе из-за аномальной жары стала заканчиваться вода.

Теги: вода, ЧС, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети