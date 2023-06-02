В Екатеринбурге могут объявить режим ЧС из-за нехватки воды: прогнозы синоптиков

В Екатеринбурге могут объявить режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Синоптики дают неутешительные прогнозы.

Ранее сообщалось, что власти уральской столицы готовятся объявить режим ЧС. Это нужно для того, чтобы выделить деньги на перекачку воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. Своей воды в Свердловской области стало не хватать.

Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, решение по этому вопросу должна принять администрация Екатеринбурга.

"Это связано с засушливостью и нехваткой воды в Екатеринбурге. По нашим прогнозам, осадки ожидаются, но насколько они будут интенсивны и смогут ли пополнить водохранилища в нужном объеме… Думаю, что все-таки нет", - рассказала Шепоренко, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По словам специалиста, сильных дождей в Свердловской области не будет.

"Поэтому дефицит осадков сохранится еще достаточно длительное время – в течение лета", - заключила Галина Шепоренко.

Напомним, что Екатеринбург уже качал воду из Челябинской области в 2018 и 2019 годах. Также это пришлось делать в 2021 году, когда в городе из-за аномальной жары стала заканчиваться вода.