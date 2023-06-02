11 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки

11 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

К тушению огня привлечены 248 человек и 52 единицы техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

По состоянию на 2 июня, в Тюменской области действуют девять лесных пожаров, шесть из них локализованы: Нижнетавдинский район, Вагайский район, Уватский район, Тюменский район. Также в Тюменской области действует два ландшафтных пожара, один из них – в стадии локализации. Пожары действуют в Ярковском районе, Нижнетавдинский районе.

Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

Напомним, с 1 июня в Тюмени отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров. В области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Также сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В начале мая в Тюменской области жителей деревень начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. 6 мая сообщалось, что огонь снова окружил горевшее до этого село Успенка, которое находится в 30 километрах от Тюмени. 10 мая в МЧС заявили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенным пунктам Тюменской области.