Законопроект о штрафах за незаконный сбор и размещение биометрии принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в КоАП, касающихся штрафов за незаконное размещение биометрических данных в единой биометрической системе или других информационных системах, обеспечивающих идентификацию с использованием биометрии.

Законопроектом предлагается повысить уже существующую ответственность за незаконную обработку персональных данных. Он поддержан Правительством РФ и всеми заинтересованными ведомствами.

В настоящее время за незаконный сбор биометрии предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч - для должностных лиц, и до 500 тысяч - для компаний. Законопроект повышает размер штрафов до 100-300 тысяч для должностных лиц и до 300-700 тысяч для юрлиц. За повторное нарушение штрафы вырастут до 300-500 тысяч и 1-1,5 млн соответственно.

До тех же значений предложено повысить уже действующие штрафы за незаконную обработку биометрии.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая сказала, что эти вопросы волнуют граждан, у которых должны быть "абсолютные гарантии" их защиты. И штрафы этому должны поспособствовать.

При этом штрафы никак не повышают надежность баз данных. Президент компании InfoWatch Наталья Касперская уверена, что однажды сданные биометрические данные наверняка будут украдены. По ее словам, существующий уровень защиты данных в России очень низок, к тому же абсолютно защищенных информационных систем не бывает в принципе.

Можно заметить, что сейчас камеры, которые расположены на улицах городов, без всяких разрешений собирают биометрические данные всех проходящих людей - изображение их лица. Как они затем используются, неизвестно. Несмотря на то что эти данные обезличены, любого человека можно "пробить" по цифровой фотографии. Например, за небольшие деньги можно получить информацию о передвижении "заказываемого" человека.

Критики законопроекта считают, что размер штрафов несоразмерен выгоде, которую можно извлечь из продажи биометрических данных "на сторону".