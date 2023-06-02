Неизвестный сообщил о минировании судов в Кемерово и угрожает убить двоих детей

Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в Кемерово, при этом потребовал перевести ему 1 миллион 300 тысяч рублей.

"В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании", - сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Также злоумышленник угрожал, что если условия не будут выполнены, то он убьет двоих детей.

Отмечается, что в связи с произошедшим сделаны обращения в соответствующие органы.

В феврале в Тюмени неизвестные "заминировали" суды. Сообщение с угрозами злоумышленники отправили на электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области. Сообщалось, что все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности обнаружено не было.