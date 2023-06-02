02 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня "Град" по своим

Войска группировки "Запад" отбили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

По данным главы пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, в районе населенного пункта Молчаново отражены две попытки атаки противника из состава 70-го отдельного стрелкового батальона в пешем порядке, пишет ТАСС. Противник нанес удары из реактивной системы залпового огня "Град" по своим отступавшим подразделениям, потери которого составили до взвода личного состава, семь военнослужащих сдались в плен, уточнил Зыбинский.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщили о том, что в попытке прорвать госграницу в Белгородской области ВСУ потерпели поражение, потеряв более 50 солдат.

Теги: "Запад", ВСУ, удар


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