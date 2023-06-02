В России резко выросло число больных сифилисом

В России в последние годы резко и значительно выросло число больных сифилисом. Одной из причин стало увеличение миграционных потоков, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По данным РБК, в 2020-м году в России насчитывалось 15,3 тыс. больных сифилисом, в 2021-м уже 21,1 тыс., в 2022-м – 27,8 тыс. случаев.

При этом в нулевых ситуация была значительно хуже. Так, 23 года назад в России выявили 239,4 тыс. случаев сифилиса, в 2010-м их было 63,7 тыс.