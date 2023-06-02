02 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинской области возбудили уголовное дело после травмы ребенка, которую он получил катаясь с горки

В Миассе Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности из-за травмы ребенка на "бесхозной" горке, сообщили Накануне.RU в региональном отделении ОНФ.

"Следователям предстоит выяснить, кто установил опасную конструкцию на детской площадке, а также определить должностных лиц, которые понесут наказание за детскую травму", - рассказали в ОНФ.

Напомним, инцидент произошел во дворе дома по улице Керченская. Девочка, катаясь на горке, зацепилась мизинцем за дырку в металле, и ей оторвало фалангу пальца. Сохранить палец не удалось. Общественники выяснили, что горка является бесхозяйным объектом, и кто ее установил неизвестно.

Теги: горка, ребенок, уголовное дело,


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