В Челябинской области возбудили уголовное дело после травмы ребенка, которую он получил катаясь с горки

В Миассе Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности из-за травмы ребенка на "бесхозной" горке, сообщили Накануне.RU в региональном отделении ОНФ.

"Следователям предстоит выяснить, кто установил опасную конструкцию на детской площадке, а также определить должностных лиц, которые понесут наказание за детскую травму", - рассказали в ОНФ.

Напомним, инцидент произошел во дворе дома по улице Керченская. Девочка, катаясь на горке, зацепилась мизинцем за дырку в металле, и ей оторвало фалангу пальца. Сохранить палец не удалось. Общественники выяснили, что горка является бесхозяйным объектом, и кто ее установил неизвестно.