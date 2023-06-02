США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ

США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ. Об этом сообщил Госдепартамент США, пишет РИА Новости.

Также отмечается, что Соединенные Штаты отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора и не будут выдавать новые.

Кроме того, Вашингтон больше не будет предоставлять Москва телеметрическую информацию, которая затрагивает пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что РФ в одностороннем порядке приостановит участие в ДСНВ, при этом продолжит соблюдать некоторые его условия как минимум до истечения срока действия текущего договора (например, в части информирования о запусках и нормативов по количеству боеголовок). В Вашингтоне заявили, что считают действия Москвы по приостановке участия в договоре нелегитимными.

В конце марта Пентагон сообщил, что Россия и США впервые не обменялись данными в рамках ДСНВ.