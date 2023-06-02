На Среднем Урале продолжает гореть почти гектар леса

Ситуация с природными пожарами в Свердловской области постепенно улучшается. В регионе продолжает гореть почти гектар леса, в то время, как за последние сутки огнеборцы смогли локализовать 17 из 23 пожаров на площади 4,3 га.

Как сообщает департамент информационной политики, 12 лесных пожаров было ликвидировано:

в городском округе Верхняя Пышма на площади 24 га;

в Режевском городском округе на площади 23 га;

в Сосьвинском городском округе на площади 18 га;

в Махневском муниципальном образовании на площади 6 га;

в Тугулымском городском округе на площади 4 га;

в Камышловском муниципальном районе на площади 2 га.

Количество специалистов, ведущих борьбу с пожарами также увеличилось до 900. Среди них сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств и лесопользователи. В тушении также задействована более 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.