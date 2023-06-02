Вблизи Курска сбиты несколько беспилотников

Сегодня ночью вблизи столицы области система противовоздушной обороны сбила несколько украинских беспилотников, об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В своем telegram-канале он призвал курян сохранять спокойствие, потому что город находится под надежной защитой наших военных.

Напомним, ранее стало известно, что при обстреле Белгородской области во время вчерашних обстрелов пострадали 13 человек. 12 человек пострадали в Шебекинском городском округе и один - в Борисовском районе.